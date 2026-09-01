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Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltında

Beyoğlu merkezli İstanbul operasyonunda 10 şüpheli yakalandı; adreslerde 333 gram skunk, pres makinesi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltında

Beyoğlu merkezli operasyonun ayrıntıları:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik soruşturma yürüttü. Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sabah saatlerinde yapıldı. Çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin "zula" olarak kullandıkları 9 adres hedef alındı; operasyonlar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 parça halinde toplam yaklaşık 333 gram skunk, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 pres makinesi, bir adet ruhsatsız tabanca ile 70 adet 9x19 çapında fişek, ayrıca 1 pompalı tüfek ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında işlemlerin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Emniyet birimleri, yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen materyallerle ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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