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Adıyaman'da okul kantinlerinde gıda güvenliği için sıkı denetim

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantinleri ve yemekhanelerde tarih, saklama, temizlik ve hijyen kontrolleri yapıp işletmeleri bilgilendiriyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da okul kantinlerinde gıda güvenliği için sıkı denetim

denetimlerin odağı ve kapsamı:

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhanelerde gıda denetimlerini sürdürüyor. Resmî gıda kontrol görevlileri, işletmeleri düzenli olarak ziyaret ederek son tüketim tarihleri, saklama ve muhafaza şartları, işletme temizliği ve çalışanların kişisel hijyen gibi unsurları inceliyor.

Denetimlerde ürünlerin etiket ve saklama koşullarına uyumun yanı sıra mutfak ekipmanlarının temizliği, atık yönetimi ve çalışanların sağlık kayıtları da kontrol ediliyor. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla işletme yetkililerine hem uygulamalı hem de sözlü bilgilendirme yapılıyor.

hedef: risklerin önlenmesi ve güvenilir gıda:

İl müdürlüğü, yaptığı açıklamada denetimlerin temel amacının öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek riskleri önden tespit ederek ortadan kaldırmak olduğunu belirtiyor. Düzenli kontrollerle okullarda güvenilir gıda sunumunun sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

müdürün açıklaması:

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhanelerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle gıda güvenliğini sağlamayı ve muhtemel riskleri önlemeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yetkililer, denetimlerin süreklilik arz edeceğini ve belirlenen eksikliklerin takip edilerek giderileceğini vurguladı. Ayrıca kantin işletmecilerine yönelik eğitim ve rehberlik çalışmalarıyla, hijyen standartlarının yaygınlaştırılacağı aktarıldı.

ADIYAMAN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN OKUL KANTİNLERİ VE...

ADIYAMAN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERDE GIDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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