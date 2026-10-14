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Bilecik'te tarihi koza fabrikasında koruma çalışmaları masaya yatırıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bursa Koza Birliği yetkilileriyle tarihi koza fabrikasını inceledi; korunma ve aktarım yolları konuşuldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te tarihi koza fabrikasında koruma çalışmaları masaya yatırıldı

Başkan Subaşı fabrikayı yerinde inceledi:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı kent merkezinde bulunan tarihi koza fabrikasında incelemelerde bulundu. Ziyarete Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Abdullah Kaya, kooperatif yönetim üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim çalışanları katıldı. Başkan Subaşı yetkililerden fabrikanın durumu hakkında bilgi aldı.

Koruma ve geleceğe aktarma tartışmaları:

Denetimler sırasında, fabrikanın korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması için öneriler değerlendirildi. Subaşı ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Bilecik’in ipekçilik geçmişine tanıklık eden fabrikanın mevcut durumunu değerlendirerek; korunması ve geleceğe kazandırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Kozabirlik Koza Tarım Satış Kooperatifi yönetimine teşekkür ediyorum"

Kooperatifin değerlendirmesi:

Abdullah Kaya ise ipekçiliğin Bilecik tarihindeki yeri ve önemine dair bilgi vererek, ziyaret için ve çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Başkan Subaşı'na teşekkür etti.

TARİHİ KOZA FABRİKASINA ZİYARET

TARİHİ KOZA FABRİKASINA ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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