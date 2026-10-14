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Malatya için 15 ekim gecesi kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 15 Ekim 00.00-16 Ekim 06.00 için Malatya'da kuvvetli, bazı güney ve batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya için 15 ekim gecesi kuvvetli sağanak uyarısı

Malatya genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya genelinde güçlü yağışların etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yağışın 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren başlayacağı ve il genelinde kuvvetli olacağı belirtildi.

ne zaman ve hangi saatler arasında:

Açıklamada uyarının 15 Ekim saat 00.00’dan 16 Ekim saat 06.00’ya kadar geçerli olduğu vurgulandı. Yağışların özellikle il merkeziyle birlikte güney ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

muhtemel etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Meteoroloji, bazı bölgelerde yağış miktarının metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında olabileceğini bildirdi ve olası ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Yetkililer, gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların uyarıları takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, MALATYA GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ...

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, MALATYA GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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