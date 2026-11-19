Tekirdağ'da su verimliliği ve çevre bilinci etkinliği

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesinden hizmet alan çocuklara yönelik bir farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikte amaç, çocukların doğal kaynakların korunması ve günlük yaşamda su kullanım alışkanlıklarının iyileştirilmesine dair bilinç kazanmalarıydı.

Etkinliğin içeriği:

Program kapsamında katılımcılara suyun bilinçli kullanımı, su tasarrufunun önemi, tabiatın korunması ve iklim değişikliğinin günlük yaşam üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Teorik anlatımların yanında, çocuklara bu konuların neden önemli olduğu somut örneklerle aktarıldı.

Meslek tanıtımı ve uygulamalı çalışmalar:

Etkinlikte ayrıca ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimler görev ve sorumluluklarını anlatarak farklı meslek gruplarının çalışma alanlarını tanıttı. Çocukların merak ettikleri sorular sorulup cevaplandı, mesleklerin çevre ve doğal kaynak korumadaki rolleri vurgulandı.

Teorik oturumların ardından gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarda ise çocuklar katılımcı bir biçimde yer aldı. Program balmumundan mum yapımı etkinliği ile sona erdi; bu bölüm hem eğlenceli bir deneyim sundu hem de doğal malzemelerin kullanımı ve geri dönüşüm konularında pratik farkındalık oluşturdu. Etkinlik, çocukların hem keyifli vakit geçirmesini sağladı hem de çevre duyarlılığı ve kaynak tasarrufu konusunda bilinç kazandırdı.

TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, ZÜBEYDE HANIM ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDEN HİZMET ALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK SU VERİMLİLİĞİ, ÇEVRE BİLİNCİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULARINDA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.