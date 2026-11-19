Bağcılar TEM otoyolunda zincirleme kaza

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 18.00 sıralarında üç aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı. Olayda toplam 18 kişi yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

İddialara göre, seyir halindeki 34 LGP 224 plakalı midibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önündeki 34 BB 637 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha öndeki 34 LAE 432 plakalı minibüse vurdu ve zincirleme çarpışma meydana geldi.

müdahale ve trafik durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sahada ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu; kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

İSTANBUL BAĞCILAR TEM OTOYOLU’NDA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 18 KİŞİ YARALANDI. KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN YOLDAN KALDIRILMASININ ARDINDAN TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ.