Adıyaman'da sahte banka görevlileri operasyonla yakalandı ve tutuklandı

Adıyaman'da telefon dolandırıcılığı: şüpheliler yakalandı

Adıyaman'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı arayan ve çeşitli yöntemlerle para transferi yaptıran şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmada, 4 milyon 337 bin 875 TL tutarındaki dolandırıcılık tespit edildi. Mağdurun başvurusu üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Operasyon ve yakalama:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurun gönderdiği hesaplar ve para hareketlerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay illerinde belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli, çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından ele geçirilen dijital veriler ve fiziki bulgular, soruşturmanın ilerleyen safhalarında delil niteliği taşıdı.

Adli süreç ve soruşturmanın devamı:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili teknik ve adli çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.

6 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.