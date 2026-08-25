Dolar 48,0950 +0,05%
Euro 56,1817 +0,14%
Bist 14.440,96 -0,42%
Altın Gram 7.227,51 -0,50%
EUR/USD 1,1675 +0,07%
Brent Petrol 88,21 -2,57%
--°

Açılış töreninde buluştular: Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt anmasında bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıldönümü törenleri için Ahlat'ta bulunarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi ve kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Açılış töreninde buluştular: Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt anmasında bir arada

Erdoğan ve Bahçeli'nin Ahlat görüşmesi:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Tören alanında gerçekleşen buluşma, etkinlik programı çerçevesinde kayda geçti.

görüşmenin çerçevesi ve çıkarımları:

Resmi açıklamalarda detaylar yer almasa da, iki liderin tören sırasında yan yana gelmesi hem siyasi hem de sembolik anlam taşıdı. Ortak anma vesileleri, partiler arası iletişimin perçinlenmesine katkı veren zeminler olarak yorumlanıyor.

tören atmosferi ve yerel bağlam:

Ahlat'taki anma programı, Bitlis ve bölgenin tarihî mirasına vurgu yapan törenleri içeriyordu. Liderlerin karşılaşması, tören gündemini tamamlayan bir unsur olarak dikkat çekti ve katılımcılar tarafından izlendi.

Her iki ismin törendeki birlikteliği, Malazgirt anmasının hem kültürel hem de siyasal boyutlarını eş zamanlı olarak görünür kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü
images

Kılıçdaroğlu: CHP’den ayrılanlarla polemik yerine sahada çözüm
images

MTSO başkan adayı Boyraz’dan il başkanına iş birliği çağrısı
images

Ahlat’ta ecdat mirasına saygı: Erdoğan selçuklu kabristanını ziyaret etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

Alanya'da lastik patlaması kamyoneti devirdi: sürücü hayatını kaybetti

Ustaoğlu İbrahimce'de cami inşaatının son aşamalarını inceledi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi