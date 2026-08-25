Açılış töreninde buluştular: Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt anmasında bir arada

Erdoğan ve Bahçeli'nin Ahlat görüşmesi:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Tören alanında gerçekleşen buluşma, etkinlik programı çerçevesinde kayda geçti.

görüşmenin çerçevesi ve çıkarımları:

Resmi açıklamalarda detaylar yer almasa da, iki liderin tören sırasında yan yana gelmesi hem siyasi hem de sembolik anlam taşıdı. Ortak anma vesileleri, partiler arası iletişimin perçinlenmesine katkı veren zeminler olarak yorumlanıyor.

tören atmosferi ve yerel bağlam:

Ahlat'taki anma programı, Bitlis ve bölgenin tarihî mirasına vurgu yapan törenleri içeriyordu. Liderlerin karşılaşması, tören gündemini tamamlayan bir unsur olarak dikkat çekti ve katılımcılar tarafından izlendi.

Her iki ismin törendeki birlikteliği, Malazgirt anmasının hem kültürel hem de siyasal boyutlarını eş zamanlı olarak görünür kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü