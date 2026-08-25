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Ahlat programı sonrası Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılı etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ahlat programı sonrası Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Ahlat'ta Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Görüşme, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yapıldı.

görüşmenin bağlamı:

Her iki lider, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü anma etkinliklerine katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunuyordu. Yapılan görüşme bu program çerçevesinde gerçekleştirildi.

etkinliğin yeri:

Görüşme, etkinliklerin düzenlendiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı. Resmi program kapsamında gerçekleştirilen buluşmanın ardından liderlerin etkinlik takibi devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli&#039;nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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