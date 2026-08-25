Ahlat programı sonrası Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Ahlat'ta Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Görüşme, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yapıldı.

görüşmenin bağlamı:

Her iki lider, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü anma etkinliklerine katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunuyordu. Yapılan görüşme bu program çerçevesinde gerçekleştirildi.

etkinliğin yeri:

Görüşme, etkinliklerin düzenlendiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı. Resmi program kapsamında gerçekleştirilen buluşmanın ardından liderlerin etkinlik takibi devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi