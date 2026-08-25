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Karabük’te refüje çarpan otomobil takla attı: sürücü hayati tehlikede

Karabük Sarı Ahmetli mevkiinde D-030-01 karayolunda refüje çarpan ve takla atan 37 RC 399 plakalı aracın sürücüsü Halit Öz ağır yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük’te refüje çarpan otomobil takla attı: sürücü hayati tehlikede

Karabük’te refüje çarpan otomobil takla attı: sürücü hayati tehlikede

Kaza, D-030-01 karayolunun Sarı Ahmetli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Öz (36) idaresindeki 37 RC 399 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kaza anı ve araçta yaşananlar:

Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerinde gerçekleşen kazada araç sürücüsü yaralandı ve durumun ciddiyeti dikkat çekti.

Müdahale ve hastane sevki:

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Öz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KARABÜK&#039;TE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA...

KARABÜK'TE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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