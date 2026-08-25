Avcılar'da vatandaşların takibi hırsızların çalıntı motosikletini ortaya çıkardı

Olayın ayrıntıları:

Avcılar Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde bir vatandaş, motorunun çalınmaya çalışıldığını fark etti. Durumu görüp harekete geçen kişi, şüpheli şahısları yine motosikletle takip ederek kaçmalarını engellemeye çalıştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Takip ve kaçış:

Şüpheliler bir süre motosikletle ilerledikten sonra E-5 yanyoluna yöneldi. Kaçış sırasında hırsızlık için geldikleri motoru bırakarak yaya şekilde uzaklaştıkları görüldü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesi ve başlatılan çalışmalar:

Polis ekipleri, olay yerinde bıraktıkları motosikleti inceledi. Yapılan sorgulamada, zanlıların kaçmak için kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avcılar’da çalıntı motosikletle motor çalmaya gelen şüphelileri vatandaş böyle kovaladı