Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında, Ömer Aktı'ya ait 02 AFL 775 plakalı motosiklet park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Ömer Aktı bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay, motosiklet sahibi tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine kayıt altına alındı.

Soruşturma:

Çalınma olayıyla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde ve çevresinde yapılacak araştırmaların ardından, motosikletin bulunmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Ömer Aktı, motosikletinin bulunmasını istedi.

ADIYAMAN’DA PARK HALİNDEKİ BİR MOTOSİKLET, KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YADA ŞAHISLAR TARAFINDAN ÇALINDI.