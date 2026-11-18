Denetimin kapsamı:

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerinde rutin denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde genel hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı belirlenen bir ekmek fırını hakkında işlem yapıldı. İşletme daha önce aynı ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatılmış; kuralları yeniden ihlal ettiği tespit edilince ceza artırılarak 7 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Başkanın açıklaması:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak için denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Tahmazoğlu, zabıta çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuzluğa müsamaha göstermeden denetimlerimize devam edeceğiz'.

Belediye yetkilileri, hijyen ve temizlik kurallarına uymayan işletmelere karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirterek, ilçedeki denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE HİJYEN VE TEMİZLİK KURALLARINA UYMADIĞI BELİRLENEN BİR EKMEK FIRININI 7 GÜN SÜREYLE KAPATTI.