Talaytepe Mahallesi'nde kaza:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anı ve araçlardaki hasar:

Çarpmanın etkisiyle otomobilin refüje çıktığı görüldü. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, görüntülerde olayın ani gelişimi ve araçların konumundaki değişiklik net şekilde kaydedildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı; olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve görüntüler delil olarak değerlendiriliyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI