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E-87'de arkadan çarpan otomobil, traktördeki 8 kişiyi yaraladı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde E-87 karayolunda otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

E-87'de arkadan çarpan otomobil, traktördeki 8 kişiyi yaraladı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunda meydana gelen kazada, Gömeç istikametinden Ayvalık yönüne seyreden bir traktöre aynı yönde ilerleyen bir otomobil arkadan çarptı.

Traktörü N.S. yönetirken, traktöre ait plaka 10 BGA 26 olarak kaydedildi. Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü A.K. ve otomobilin plakası 10 AFL 333 şeklinde belirtildi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖMEÇ–AYVALIK KARAYOLUNDA CAN PAZARI: 8 YARALI, 2’Sİ AĞIR

GÖMEÇ–AYVALIK KARAYOLUNDA CAN PAZARI: 8 YARALI, 2’Sİ AĞIR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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