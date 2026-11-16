E-87'de arkadan çarpan otomobil, traktördeki 8 kişiyi yaraladı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunda meydana gelen kazada, Gömeç istikametinden Ayvalık yönüne seyreden bir traktöre aynı yönde ilerleyen bir otomobil arkadan çarptı.

Traktörü N.S. yönetirken, traktöre ait plaka 10 BGA 26 olarak kaydedildi. Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü A.K. ve otomobilin plakası 10 AFL 333 şeklinde belirtildi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖMEÇ–AYVALIK KARAYOLUNDA CAN PAZARI: 8 YARALI, 2’Sİ AĞIR