Adıyaman'da yeşile hazırlık: kış için bakım ve budama seferberliği

çalışmanın kapsamı:

Adıyaman Belediyesi kent genelinde sonbahar ve kış mevsimine yönelik peyzaj, budama ve bakım çalışmalarını başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kavşak ve refüjlerde peyzaj düzenlemesi yapıyor; parklarda ise ağaç budama, çim biçme ve sulama sistemlerinin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

uygulama ve alanlar:

Çalışmalar, şehir merkezindeki ana kavşaklardan mahalle parklarına kadar geniş bir alanda sürdürülüyor. Ekipler öncelikle görünüm ve güvenlik açısından öncelikli bölgelerde düzenleme yapıyor ve sulama altyapısının kış aylarına hazır hale getirilmesine odaklanıyor.

belediye yetkililerinin mesajı:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmaların kent estetiğini güçlendirmeyi ve yeşil alanları korumayı hedeflediğini belirtti. Tutdere, daha yeşil ve yaşanabilir bir Adıyaman için bakım ve düzenlemelerin düzenli olarak süreceğini ifade etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMİNE YÖNELİK PEYZAJ, BUDAMA VE BAKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.