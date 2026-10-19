Orta Mahalle'nin 3 dönem muhtarı muhtarlar gününde yaşamını yitirdi

Orta Mahalle'nin 3 dönem muhtarı vefat etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, 69 yaşında, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri ve yakınları haberle derin üzüntü yaşadı.

Olayın gelişimi:

Gürdoğan bu sabah evinde aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine gelen ilk yardım ekipleri evde yarım saatten fazla müdahalede bulundu; ardından muhtar hastaneye sevk edildi. Doktorların çabalarına karşın kurtarılamayan Gürdoğan, geçen hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ve damar açma operasyonu geçirdikten sonra taburcu edilmişti. 69 yaşındaki muhtarın vefatı, aynı güne denk gelen Muhtarlar Günü nedeniyle mahallede ayrı bir hüzün yarattı.

Mahallede anma ve tepkiler:

Evinde yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı. Muhtar azası Tevfik Uysal vefat sonrası, "Muhtarımız Erdal abi gerçekten mahallesi için çok çalışıyordu, her zaman garibanın yanındaydı. Sevilen, saygı gösterdiğimiz bir insandı. Geçen hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı, iki damarının açıldığını söylediler. Taburcu olduktan sonra bugün sabahleyin tekrar rahatsızlandı. Ekipler evde müdahale etti ama hastaneye kaldırıldığında kaybettik. Bugün de Muhtarlar Günü. Gerçekten tam bir muhtardı, Allah’tan gelen bir şey" dedi.

Mahalle sakini ve çocukluk arkadaşı Turgut Ilgın ise, "Takdir-i ilahi. Geldiler, müdahale ettiler, sonra hastaneye kaldırdılar. Çocukluğunu bildiğimiz, sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Mahalle için her gün burada konuşurduk; nerede bir eksik, bir patlak varsa ilgilenir, yardımlaşmayı çok severdi. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.

Gürdoğan, mahallesi tarafından yardımseverliğiyle tanınıyordu; üç dönem süren muhtarlığı boyunca yerel ihtiyaçlara yakından ilgi gösterdiği belirtiliyor. Mahalledeki taziye ziyaretleri ve anma hazırlıkları sürüyor.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI ORTA MAHALLE'DE 3 DÖNEMDİR MUHTARLIK GÖREVİNİ SÜRDÜREN 69 YAŞINDAKİ EROL ERDAL GÜRDOĞAN, MUHTARLAR GÜNÜ'NDE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.