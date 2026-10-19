Devrek'te muhtarlar günü anma töreni ve yerel taleplerin öne çıktığı kutlama

Devrek'te muhtarlar günü kutlaması

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhuriyet Alanı'ndaki anıta ilk olarak Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı tarafından çelenk sunuldu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören devam etti.

Törenin akışı:

Tören kapsamında dernek başkanının konuşmasına yer verildi. Fatih Çarıkçı, muhtarlık kurumunun kuruluş tarihine ve bugüne kadar üstlendiği görevlere vurgu yaptı. Konuşmada 19 Ekim 1829 tarihine, 2. Mahmut'un fermanı olarak yer alan kayıtlara ve kurumun kuruluşunun resmileşmesine ilişkin 9 Ekim 2015 genelgesine atıf yapıldı. Çarıkçı, bu düzenlemenin ardından muhtarlar gününün 11. yılının kutlandığını ifade etti.

Muhtarların talepleri ve vurgular:

Konuşmada yerel yönetimlerin önemine dikkat çekilirken muhtarlığın toplumdaki tarihsel rolü ve tanımı üzerinde duruldu. Çarıkçı, hukuki düzenlemelere ilişkin spesifik talepleri de sıraladı; bunlar arasında 5493 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 9. maddesinin f bendi ile ilgili ifadelerin netleştirilmesi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılarak adres kayıt sisteminin yeniden düzenlenmesi yer aldı. Ayrıca muhtarların mahalli konuları görüşen ihtisas komisyonlarına katılımı ve bu komisyonlarda oy kullanma haklarının sağlanması gerektiği vurgulandı. Metinde muhtarlık müessesesinin 1829'dan günümüze 195 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ifade edildi.

Program katılımcıları ve sonraki etkinlik

Törenin ardından kaymakamlık tarafından mahalle ve köy muhtarları için Öğretmenevi'nde kahvaltı organize edildi. Programa Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Beldesi Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE "19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ" DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.