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Şahinbey'den 101 bin mehmetçiğe asker çantası ve moral desteği

Şahinbey Belediyesi, 2016'dan bu yana süren 'Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden' projesiyle 101 bin askere çanta ve destek sağladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'den 101 bin mehmetçiğe asker çantası ve moral desteği

Projenin kapsamı ve geçmişi:

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında başlattığı 'Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden' projesiyle bugüne kadar 101 bin Mehmetçiğe asker çantası hediye etti. Projenin ilk dağıtımı 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi ve gördüğü ilgi üzerine uygulama devam etti.

Gaziantep genelinde sürdürülen dağıtımlarda, vatani görevini yerine getirmek üzere yola çıkan gençlere temel ihtiyaçlarına yönelik malzemeler sunuluyor; hedef yalnızca malzeme temini değil, aynı zamanda gençlere moral ve destek hissi vermek.

dağıtım süreci ve içerik:

Belediyenin hazırladığı çantalarda askerlerin kullanabileceği çeşitli malzemeler yer alıyor. Dağıtımlar, asker adaylarının belediyeye başvurusu üzerine gerçekleştiriliyor ve düzenli biçimde sürdürülerek daha çok gence ulaşılması hedefleniyor.

başkanın açıklaması ve asker adaylarının tepkisi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projenin önemine dikkat çekerek, 'Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor.' dedi ve projenin 2016'dan itibaren devam ettiğini vurguladı.

Askere gitmeden önce çantalarını teslim alan gençler de uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek belediyeye ve başkana teşekkür etti. Gençler, belediyenin desteğinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Şahinbey Belediyesi, 101 bin Mehmetçiye ulaşan bu uygulamayla, gençlerin vatani görev öncesindeki ihtiyaçlarına katkı sağlamayı ve moral desteğini sürdürmeyi amaçlıyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN 101 BİN MEHMETÇİĞE ASKER ÇANTASI

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN 101 BİN MEHMETÇİĞE ASKER ÇANTASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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