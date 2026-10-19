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Muhtarlar sahada devletle millet arasında köprü görevi görüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarların devletin sahadaki en yakın yol arkadaşları olduğunu ve kurumun güçlendirildiğini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Muhtarlar sahada devletle millet arasında köprü görevi görüyor

Bakan Çiftçi'nin mesajı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katılarak muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çekti. Muhtarların mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını en iyi bilen yerel temsilciler olduğunu belirten Çiftçi, onların vatandaş taleplerini doğrudan devlete ilettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı buluşmasının önemi:

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarları Külliye'de ağırlamasını, devlet ile millet arasındaki gönül bağının somut bir göstergesi olarak tanımladı. Bu tür buluşmaların, muhtarlık kurumuna verilen değerin ve destek politikalarının görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti.

Hedefler ve adımlar:

Çiftçi, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yönetime daha etkin katılımlarının sağlanması için tarihi adımların atıldığını söyledi. Bu süreçte muhtarların, devletin sahadaki en yakın yol arkadaşları olarak rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Bakan ayrıca, muhtarların öncülüğünde yürütülen çalışmalarda Terörsüz Türkiye hedefinin, milli birliği pekiştirme ve kardeşlik bağlarını güçlendirme açısından önem taşıdığını belirtti. Ülkenin her köşesinde huzur ve güvenin hâkim kılınmasına kararlı bir şekilde devam edileceğini ifade etti.

Kesintisiz hizmet anlayışı:

İçişleri Bakanlığı bünyesinde valiler, kaymakamlar, muhtarlar ve tüm personelin koordineli çalışmasıyla vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam edileceği kaydedildi. Bakan Çiftçi, devletin şefkatini ve adaletini her haneye taşıma anlayışının sürdürüleceğini söyledi.

Konuşmasını, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ederek tamamlayan Çiftçi, muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasındaki köprü görevini güçlendirmenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Bakan Çiftçi: &quot;Muhtarlarımız devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır&quot;

Bakan Çiftçi: "Muhtarlarımız devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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