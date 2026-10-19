Bagajdaki yolculuk yol güvenliğini gündeme taşıdı

Adıyaman-Çelikhan yolunda bagajda yolculuk

Adıyaman istikametinden Çelikhan yönüne doğru ilerleyen bir otomobilin bagajında bir kişinin yolculuk ettiği görüldü. Karayolunda seyreden diğer sürücüler, durumu fark ederek o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

görüntülerdeki tehlike ve riskler:

Bagajda seyahat etmek, aracın normal yolcu barındırma koşullarının dışında kalmak anlamına gelir; kişi emniyet kemeri, yeterli koruma ve şok emici yapıdan mahrum olur. Bu durum hem bagajda olan kişinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar.

vatandaşların talepleri ve yetkililere çağrı:

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, özellikle karayollarında denetimlerin sıklaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Vatandaşlar, araçlarda yolcu taşınmasına ilişkin kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara karşı gerekli işlemlerin uygulanmasının gerektiğini ifade etti.

Olay, yol güvenliği ve trafik denetimlerinin sürekli olmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililerin ilgili denetimleri artırması ve sürücülerin kurallara uyma bilincinin güçlendirilmesi, benzer riskli davranışların önüne geçilmesi açısından kritik görülüyor.

ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN BAGAJINDA YOLCULUK YAPAN KİŞİ, GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.