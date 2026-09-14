Adıyaman’ı depremden sonra örnek şehir haline getiren dönüşüm

ziyaretin içerği ve yerel temaslar:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehircilik ve Politikalar Başkanı Nilhan Ayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi ve AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek kentteki dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ayan, Adıyaman’ın deprem sonrası gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak kentin bugün gördüğü halin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Daha önce birkaç gelişinde farklı manzaralarla karşılaştığını aktaran Ayan, "Resul Kurt vekilimle, Mustafa vekilimle beraber bulunduk" sözleriyle saha çalışmalarını ve yerel aktörlerin katkısını öne çıkardı.

yeniden inşa süreci ve projelerin kapsamı:

Ayan, kentteki yeniden inşa çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin yoğun rol üstlendiğini belirtti. Bakanlığın liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bugün yeni bir Adıyaman ortaya çıktığını ifade eden Ayan, esnaf ve gençlerle yapılan buluşmalarda kentin gündeminin artık altyapıdan ziyade turizm, gastronomi ve geleceğe dönük planlara kaydığını aktardı.

Deprem bölgesindeki dönüşümün kapsamını rakamsal olarak da hatırlatan Ayan, bazı çevrelerin "şehrin ayağa kalkamayacağı" yönündeki iddialarına karşın devlet ve millet iş birliğinin güçlü bir dönüşüm ortaya koyduğunu söyledi. Özellikle İndere bölgesine dikkat çeken Ayan, burada 16 bin 433 konut inşasının tamamlandığını, sosyal donatı ve altyapı ile birlikte sıfırdan bir şehir kurulduğunu belirtti. Ayrıca Adıyaman ve çevresinde toplamda 11 ilimizi kapsayan çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

sosyal canlanma, güvenlik ve dış politika mesajları:

Ayan, kentte sosyal hayatın yeniden canlandığını, kafelerin ve restoranların dolup taştığını, insanların mutlu ve umutlu göründüğünü anlatırken huzurun yatırımı, turizmi ve geleceği getireceğini vurguladı. Bu canlanmanın korunması için kardeşlik, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Güvenlik gündemine de değinen Ayan, Türkiye’nin terörle mücadelede yeni bir döneme girdiğini belirterek terörsüz Türkiye hedefinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Terörün yıllarca ağır bedeller getirdiğini, gençlerin feda edildiği yarım asırlık sürecin ardından artık huzur ve mutluluğun tesis edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Ayrıca Ayan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında kentleri ziyaret ettiklerini, sadece selamlaşma değil vatandaşın taleplerini dinlemek ve dertlerine çözüm üretmek için sahada olduklarını belirtti. Türkiye’nin dış politikada üstlendiği rolle ilgili olarak ise güçlü bir Türkiye’nin hem iç hem dış alanda ihtiyaç olduğunu, ülkenin insani diplomasi alanında örnek gösterildiğini ve daha adil bir dünya mesajının savunulacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda Ayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hizmet için gösterdiği çabayı hatırlatarak onunla birlikte daha ileriye gidileceğine inandığını belirtti ve yapılan çalışmaların ortak emek ürünü olduğunun altını çizdi. Ayan, Adıyaman için tekrarladığı olumlu değerlendirmesinde kentin "bölgenin gözbebeği, parlayan yıldızı" konumuna geldiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan: "Adıyaman bölgenin parlayan yıldızı konumunda"