Dolar 48,0888 +0,04%
Euro 56,1864 +0,15%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.304,19 +0,56%
EUR/USD 1,1682 +0,13%
Brent Petrol 86,08 -4,93%
--°

Kaplumbağayı öldüren görüntülerin şüphelisi Ereğli'de gözaltında

Sosyal medyada yeniden ortaya çıkan yaklaşık 15 yıllık kaplumbağa ölümüne ait görüntüler sonrası şüpheli A.S., Karadeniz Ereğli'de gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaplumbağayı öldüren görüntülerin şüphelisi Ereğli'de gözaltında

Kaplumbağayı öldüren görüntülerin şüphelisi Ereğli'de gözaltında

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen ve yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntüler, bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin ciddi tepkilere yol açtı. Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin tespit edilmesinin ardından yerel güvenlik birimleri çalışma başlattı.

görüntülerin yeniden gündeme gelmesi:

Paylaşımlarda yer alan görüntüler Türkiye genelinde dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Tepkilerin büyümesi üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti; olayın kesin yeri ve çekim zamanına ilişkin tespit çalışmaları yürütüldü.

gözaltı ve soruşturmanın seyri:

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S. isimli şüphelinin kimliği ve ikamet adresi belirlenerek, Ereğli'deki adresinde ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN VE BİR KAPLUMBAĞANIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN...

YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN VE BİR KAPLUMBAĞANIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü
images

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza
images

Görev dönüşünde çarpışma: iki koruma polisi yaralandı
images

Ödemesi yapılmayan işçi elektrik direğinde iki saatlik bekleyişin ardından indir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü

Büyük taarruzun 104. yılında Kurtulmuş: kardeşlikten yükselişe açılan kapı

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza

Mardin 1969 Spor taraftar önünde galibiyet peşinde

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi