Kaplumbağayı öldüren görüntülerin şüphelisi Ereğli'de gözaltında

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen ve yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntüler, bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin ciddi tepkilere yol açtı. Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin tespit edilmesinin ardından yerel güvenlik birimleri çalışma başlattı.

görüntülerin yeniden gündeme gelmesi:

Paylaşımlarda yer alan görüntüler Türkiye genelinde dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Tepkilerin büyümesi üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti; olayın kesin yeri ve çekim zamanına ilişkin tespit çalışmaları yürütüldü.

gözaltı ve soruşturmanın seyri:

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S. isimli şüphelinin kimliği ve ikamet adresi belirlenerek, Ereğli'deki adresinde ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN VE BİR KAPLUMBAĞANIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER