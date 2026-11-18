Yarım asırlık saçma geleneği:

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Metin Kul, yaklaşık 50 yıldır uyguladığı saçma avcılığını hiç bırakmadı. Küçük yaşlardan itibaren balık tutmaya ilgi duyan Kul, 1980'li yıllarda büyüklerinden öğrendiği bu yöntemi yılın 12 ayı, sabahın erken ve akşam saatlerinde sürdürüyor.

Günlük rutin ve av paylaşımları:

Hava ve mevsim fark etmeksizin suya giren Kul, her seferinde 3-4 saat boyunca saçma ağı ile avlanıyor. Maddi kazançtan çok geleneği yaşatmayı önceliği olarak gören balıkçı, tuttuğu fazla balıkları komşularıyla paylaşıyor ve avı toplulukla bölüşmenin önemine vurgu yapıyor.

Saçma avcılığının anlamı:

Kul, saçma avcılığını hem spor hem de stres atma yöntemi olarak tanımlıyor: "Buraya geldiğimizde üzerimizdeki tüm stresi atıyoruz, spor yapmış oluyoruz. Yaşım 70, halen gelip burada sporumu yapıyorum."

Yakalanan türler arasında kefal, levrek, somon ve yaz dönemlerinde başta barbun olmak üzere çeşitli balıkların yer aldığı belirtiliyor. Kul, bu pratiği "artık hastalık gibi" diye tarif ederek, saçma atmadıkları zaman huzursuz hissettiklerini ve bu geleneğin onlarda derin bir tutku olduğunu ifade ediyor.

METİN KUL SAÇMASINI ATIYOR