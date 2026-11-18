36 yıllık ustalık:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Levent Ertaş, 11 yaşında çırak olarak başladığı televizyon tamirciliğini yaklaşık 36 yıldır sürdürüyor. Mesleğe tüplü televizyonların tamiriyle başlayan Ertaş, siyah beyaz ekranlardan renkli modellere, daha sonra plazma ve LED ekranlara uzanan dönüşüme tanıklık etti.

mesleğe başlangıç ve teknolojik dönüşüm:

İlk yıllarda daha çok mekanik ve analog arızalarla uğraştıklarını aktaran Ertaş, zamanla elektronik devreler, ekran teknolojileri ve farklı sistemlere hakim olmanın önem kazandığını söylüyor. Değişen teknolojilere uyum sağlamanın, mesleğin devamı için hayati olduğunu vurguluyor.

güncel çalışma ve yaklaşım:

Ertaş, sektörde kalabilmek için yenilikleri yakından takip ettiğini ve kendini sürekli yenilediğini belirtiyor. Kendi ifadesiyle: "Teknoloji değiştikçe biz de kendimizi geliştiriyoruz. Yaklaşık 36 yıldır bu mesleği severek yapıyorum." Bugün plazma ve LED televizyonların tamiri de sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE YAŞAYAN 47 YAŞINDAKİ LEVENT ERTAŞ, 11 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİNİ 36 YILDIR SÜRDÜRÜYOR.