et satışları ve hedefler:

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygun fiyatlı ve hijyenik et satışlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uygulamanın Gaziantep çapında en uygun fiyatlı et sunan noktalar arasında olduğunu belirtiyor ve vatandaşların hem bütçelerini korumayı hem de sağlıklı gıdaya erişmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

fiyat politikası ve piyasa etkisi:

Tahmazoğlu, et satış noktasının 2 yıl önce açıldığını ve kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini çektiğini aktarıyor. Belediyenin amacının et, meyve ve sebze gibi temel ürünlerde vatandaşın aracısız erişimini sağlamak olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, bu uygulamanın piyasada dengeleyici bir rol oynadığını ifade etti. Açıklamada, buradaki satışların ardından piyasa ile yüzde 10, 20 ve hatta 30’a kadar fiyat farkı oluştuğu ancak belediyenin devreye girmesiyle bu farkların azalmaya başladığı belirtildi.

güvenlik, denetim ve erişim:

Yetkililer, satışların tamamen hijyenik şartlarda ve belediyenin kontrolü altında yapıldığını vurguluyor. Ürünlerin vatandaşın gözü önünde sunulduğu, kontrol ve denetim mekanizmalarının bulunduğu ve bu nedenle tüketicilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği kaydedildi. Belediye, uygulamanın hem ekonomik hem de sağlık açısından vatandaşlara doğrudan fayda sağladığını öne sürüyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP'TE EN UYGUN FİYATLI ET SATIŞINI YAPTIKLARINI BELİRTEREK SATIŞLARIN TAMAMEN HİJYENİK ŞARTLARDA YAPILDIĞINI SÖYLEDİ.