Dolar 49,1551 +0,10%
Euro 55,1454 -0,21%
Bist 12.476,94 +1,68%
Altın Gram 6.625,87 +0,73%
EUR/USD 1,1213 -0,39%
Brent Petrol 102,20 -0,05%
--°

Adıyamanlı milli güreşçi Koprivnica'da Balkan ikinciliğine ulaştı

Besni Gençlik Spor Kulübü'nün 15 yaşındaki milli sporcusu Kübra Selin Turgut, Hırvatistan Koprivnica'daki U17 42 kg Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyamanlı milli güreşçi Koprivnica'da Balkan ikinciliğine ulaştı

Koprivnica'da millî başarı

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Besni Gençlik Spor Kulübü adına mindere çıkan 15 yaşındaki millî güreşçi Kübra Selin Turgut, U17 Kadınlar 42 kilogram kategorisinde mücadele etti. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Turgut, organizasyonda Balkan ikinciliği elde etti.

Minderdeki performans:

Turgut, karşılaşmalarda gösterdiği disiplinli ve kararlı mücadeleyle öne çıktı ve elde ettiği derecelerle hem Besni'yi hem de Adıyaman'ı uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Genç sporcunun turnuvadaki yükselen performansı, kulüp ve kent çevresinde memnuniyet yarattı.

Antrenörlük ve destek:

Kübra Selin Turgut, yaklaşık üç yıldır antrenörü Mehmet Bay eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor; düzenli antrenman ve disiplinin bu başarıda etkili olduğu kaydedildi. Başarının ardından bölgeden gelen tebrik mesajları dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, 'Kübra Selin Turgut’u elde ettiği Balkan ikinciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Mehmet Bay’a, ailesine ve kulübüne teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum' diye konuştu.

ADIYAMANLI MİLLİ GÜREŞÇİ KÜBRA SELİN TURGUT, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA U17...

ADIYAMANLI MİLLİ GÜREŞÇİ KÜBRA SELİN TURGUT, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA U17 KADINLAR 42 KİLOGRAM KATEGORİSİNDE BALKAN İKİNCİSİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum sağlık ağına güç katacak 2-3 bin yataklı Atatürk Üniversitesi araştırma...
images

Samsun altyapısı ARDBİS ile tek merkezden yönetilecek
images

ETÜ'lü akademisyenin genç erkekler için geliştirdiği modele TÜBA'dan birincilik...
images

Hacımüftüoğlu TEKNOFEST Güneydoğu'da vizyon projelerini ve gençlerle buluşmasını...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Restorasyon ve hızlı trenle canlanan Sivas turizmde yükselişe geçti

Barselona'da at sırtında zafer: Veysel Batuhan Bay avcı parkurunda Avrupa şampiyonu

Yerli yazılıma katkı: lise öğrencilerinden Teknofest Pardus birinciliği

Pursaklar'da yeni imar yolları ile ulaşım ağı güçlendiriliyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip