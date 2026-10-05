Adıyamanlı milli güreşçi Koprivnica'da Balkan ikinciliğine ulaştı

Koprivnica'da millî başarı

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Besni Gençlik Spor Kulübü adına mindere çıkan 15 yaşındaki millî güreşçi Kübra Selin Turgut, U17 Kadınlar 42 kilogram kategorisinde mücadele etti. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Turgut, organizasyonda Balkan ikinciliği elde etti.

Minderdeki performans:

Turgut, karşılaşmalarda gösterdiği disiplinli ve kararlı mücadeleyle öne çıktı ve elde ettiği derecelerle hem Besni'yi hem de Adıyaman'ı uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Genç sporcunun turnuvadaki yükselen performansı, kulüp ve kent çevresinde memnuniyet yarattı.

Antrenörlük ve destek:

Kübra Selin Turgut, yaklaşık üç yıldır antrenörü Mehmet Bay eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor; düzenli antrenman ve disiplinin bu başarıda etkili olduğu kaydedildi. Başarının ardından bölgeden gelen tebrik mesajları dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, 'Kübra Selin Turgut’u elde ettiği Balkan ikinciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Mehmet Bay’a, ailesine ve kulübüne teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum' diye konuştu.

ADIYAMANLI MİLLİ GÜREŞÇİ KÜBRA SELİN TURGUT, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA U17 KADINLAR 42 KİLOGRAM KATEGORİSİNDE BALKAN İKİNCİSİ OLDU.