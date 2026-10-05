Çelikhanlı öğrenciler TEKNOFEST'te yerli teknolojinin izini sürdü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden bir grup öğrenci, Çelikhan Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Gezi, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yerinde görmesi amacıyla Çelikhan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edildi.

Gezilen alanlar ve standlar:

Öğrenciler, TEKNOFEST alanında kurulan stantları dolaşarak yerli ve milli teknoloji ürünleri ile çeşitli bilimsel projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte uçan araçlardan yazılım uygulamalarına, robotik projelerden enerji çözümlerine kadar farklı disiplinlerden örnekler görüldü ve stant yetkililerinden uygulama ve projelerin çalışma prensipleri hakkında bilgi alındı.

Gençlerin sergilenen projelere gösterdiği yoğun ilgi, etkinlik boyunca sıkça gözlendi; öğrenciler sorular sorarak ve uygulamalı sunumları izleyerek teknoloji süreçlerine dair meraklarını pekiştirdi.

Amaç ve sonraki adımlar:

Organizatörler, gezinin temel hedefinin gençlerin bilimsel merakını artırmak ve yenilikçi düşünceyi teşvik etmek olduğunu belirtti. Çelikhan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, benzer sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik, öğrencilerin hem güncel teknolojik gelişmeleri görmelerine hem de kendi eğitim yolculuklarında yeni hedefler belirlemelerine zemin sağladı. Katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda benzer gezilerin planlanması ve öğrencilerin proje tabanlı çalışmalara yönlendirilmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDEN BİR GRUP ÖĞRENCİ, ÇELİKHAN KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST’İ ZİYARET ETTİ.