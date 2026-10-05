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Acil çağrı hizmetlerinde il çapında koordinasyon güçlendiriliyor

Vali Mehmet Makas başkanlığında Düzce'de 112 koordinasyonu ele alındı; kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek ve ihbarlara daha hızlı müdahale sağlanacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Acil çağrı hizmetlerinde il çapında koordinasyon güçlendiriliyor

toplantının odağı:

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Toplantıya, acil çağrı hizmetlerinde görev alan ilgili kurumların amirleri ve yöneticileri katıldı.

mevcut durum değerlendirmesi:

Katılımcılar kent genelinde yürütülen acil çağrı hizmetlerinin mevcut durumunu değerlendirdi. Vatandaşlardan gelen ihbarlara hızlı ve etkin müdahale sağlanabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

iş birliği ve koordinasyon önerileri:

Toplantıda, acil durumlarda ilgili birimler arasında bilgi akışının hızlandırılmasına ve müdahale kapasitesinin etkin kullanılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, hizmetlerin daha koordineli yürütülmesi amacıyla uygulamadaki süreçlerin iyileştirilmesi ve eşgüdümün artırılması gerektiği üzerinde durdu.

Vali Mehmet Makas liderliğindeki değerlendirmeler, Düzce'de acil çağrı hizmetlerinin vatandaş odaklı, daha düzenli ve cevap verme süreleri kısa olacak şekilde işletilmesine yönelik ortak bir yaklaşım ve takip mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

DÜZCE’DE ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN VE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR...

DÜZCE’DE ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN VE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ. VALİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, KURUMLAR ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON SÜREÇLERİ ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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