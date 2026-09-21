Dolar 48,8056 -0,01%
Euro 56,0217 +0,12%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.877,36 -0,02%
EUR/USD 1,1481 +0,10%
Brent Petrol 97,46 +1,27%
--°

Adliye koridorlarında adalet arayışı: Bahar'ın kızı mahkemede konuştu

Antalya'daki davanın üçüncü duruşmasında bilirkişi raporu beklenecek; kızı Ladin Bahar, 'bize sığınıyorsunuz' diyerek yaşadıkları acıyı anlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:05

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adliye koridorlarında adalet arayışı: Bahar'ın kızı mahkemede konuştu

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle denize açıldı. Olayda, Phaselis koyunda geceyi geçirdikten sonra sabah marinaya dönüş sırasında, teknedeki 'armut koltuk' minderinin denize düşmesi üzerine Bahar'ın suya atladığı, tekneyi kullanan M.S.Ç.'nin manevrası esnasında motor pervanesinin arasında kaldığı iddia ediliyor. 112 çağrısının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Bahar, Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze ATSO'daki tören sonrası Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

İddianame ve taraf beyanları:

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık M.S.Ç. ifadesinde, teknede alkol alındığını, marinaya yaklaşırken minderin düştüğünü ve tornistan manevrası sonrası Bahar'ı göremediğini belirtti: 'Ali'yi kanlar içerisinde suda gördüm.' Diğer sanık Y.C.Ç. ise olay anında herhangi bir fiziki temas olmadığını ve taraflar arasında yakınlık bulunmadığını söyledi.

Duruşmada ailenin talepleri ve mahkeme kararı:

Dosya ilk olarak Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, mahkeme 'kasten öldürme' ihtimali değerlendirilerek dosyayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya müştekiler, taraf avukatları ile tutuksuz sanık M.S.Ç. katılırken, tutuksuz sanık Y.C.Ç. SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada kızı Ladin Bahar, mahkeme heyetine seslenerek, 'Biz yara sarmaya çalışırken çok rahat bir yaşam görmek canımızı acıtıyor, lütfen size sığınıyoruz' dedi ve yaşadıkları acıyı vurguladı. Eşi Şebnem Bahar ise Y.C.Ç.'nin SEGBİS yerine salonda hazır bulunmasını talep etti.

Savcının önceki mütalaasında M.S.Ç. için cezalandırma, Y.C.Ç. için beraat talep edilmişti. Mahkeme, beyan ve taleplerin ardından bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ALİ BAHAR

ALİ BAHAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı
images

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı
images

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Bandırma'da depo çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Bandırma'da depo çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Erdoğan Türkevi'nde diplomasi trafiğini başlattı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı