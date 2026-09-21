Adliye koridorlarında adalet arayışı: Bahar'ın kızı mahkemede konuştu

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle denize açıldı. Olayda, Phaselis koyunda geceyi geçirdikten sonra sabah marinaya dönüş sırasında, teknedeki 'armut koltuk' minderinin denize düşmesi üzerine Bahar'ın suya atladığı, tekneyi kullanan M.S.Ç.'nin manevrası esnasında motor pervanesinin arasında kaldığı iddia ediliyor. 112 çağrısının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Bahar, Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze ATSO'daki tören sonrası Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

İddianame ve taraf beyanları:

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık M.S.Ç. ifadesinde, teknede alkol alındığını, marinaya yaklaşırken minderin düştüğünü ve tornistan manevrası sonrası Bahar'ı göremediğini belirtti: 'Ali'yi kanlar içerisinde suda gördüm.' Diğer sanık Y.C.Ç. ise olay anında herhangi bir fiziki temas olmadığını ve taraflar arasında yakınlık bulunmadığını söyledi.

Duruşmada ailenin talepleri ve mahkeme kararı:

Dosya ilk olarak Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, mahkeme 'kasten öldürme' ihtimali değerlendirilerek dosyayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya müştekiler, taraf avukatları ile tutuksuz sanık M.S.Ç. katılırken, tutuksuz sanık Y.C.Ç. SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada kızı Ladin Bahar, mahkeme heyetine seslenerek, 'Biz yara sarmaya çalışırken çok rahat bir yaşam görmek canımızı acıtıyor, lütfen size sığınıyoruz' dedi ve yaşadıkları acıyı vurguladı. Eşi Şebnem Bahar ise Y.C.Ç.'nin SEGBİS yerine salonda hazır bulunmasını talep etti.

Savcının önceki mütalaasında M.S.Ç. için cezalandırma, Y.C.Ç. için beraat talep edilmişti. Mahkeme, beyan ve taleplerin ardından bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ALİ BAHAR