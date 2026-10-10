Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik bebek ve çocuklarla 13 göçmeni yakaladı

Seferihisar açıklarında yürütülen denetim

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetimde, içinde bebek ve küçük çocuklar bulunan bir fiber tekne tespit edildi. Olay, dün saat 03.20 sıralarında gerçekleşti.

operasyonun seyri:

Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından şüpheli tekne fark edildi. Tespitin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) sevk edildi. Ekiplerin koordineli takibi sonucunda hareket halindeki fiber tekne güvenli şekilde durduruldu ve içerisindeki kişiler karaya çıkarıldı.

yakalananların kimlikleri ve sonrası:

Tekne içinde yapılan aramada, aralarında bebeklerin ve küçük çocukların da bulunduğu toplam 13 düzensiz göçmen bulundu. Yapılan kimlik tespitinde göçmenlerden 7’sinin Suriye, 6’sının Afganistan asıllı olduğu belirlendi. Yakalananlar Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yasal işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan işlem ve araştırma devam ediyor.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI OPERASYONDA, ARALARINDA BEBEK VE ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 13 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.