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Adliyede hız ve eşgüdüm: Adıyaman'da adli kolluk hizmetleri masaya yatırıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve adliye-kolluk koordinasyonunu güçlendirmek için değerlendirme toplantısı düzenledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adliyede hız ve eşgüdüm: Adıyaman'da adli kolluk hizmetleri masaya yatırıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı toplantısı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ergezen başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek talimatları doğrultusunda yapıldı.

katılımcılar ve organizasyon:

Toplantıya Müracaat Cumhuriyet Savcısı Zeynel Abidin Bayar, Genel Soruşturma Bürosu Cumhuriyet savcıları Selime Özsever, Ahmet Durusoy, İlker Aşıçbaşı, Hami Civelek, Hasan Gül ve Emre Can Özcan ile Adıyaman il ve ilçe kolluk teşkilatlarının amirleri katıldı. Katılımcı yapısı, adliye ile kolluk arasındaki doğrudan iletişimi ve uygulamadaki sorumluluk paylaşımını güçlendirmeyi hedefledi.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda, adli soruşturmaların mevzuata uygun, eksiksiz ve en kısa sürede tamamlanabilmesi için adliye ile kolluk birimleri arasındaki bürokratik süreçlerin azaltılmasına öncelik verildi. İl genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli işlemler ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında alınan önleyici ve adli tedbirler detaylı şekilde ele alındı.

Vatandaşların adli makamlara başvurularında ve kolluk birimlerindeki ilk işlem süreçlerinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi, iletişim kanallarının hızlandırılması ve raporlama ile talimat akışının netleştirilmesi gibi uygulamaya dönük adımlar üzerinde duruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatların kolluk birimlerince zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için mekanizmaların güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda, Adıyaman’da adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile kolluk birimlerinin eş güdüm ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeleri gerektiği vurgulandı. Alınan değerlendirmeler, uygulamaya aktarılmak üzere ilgili birimlere iletilecek ve süreçlerin izlenmesi sağlanacaktır.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN ADLİ KOLLUK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE...

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN ADLİ KOLLUK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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