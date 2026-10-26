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Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Kumluca Adrasan'dan hareket eden tur minibüsü Mavikent Çerdin mevkiinde şarampole devrildi; sürücü dahil 15 kişi Kumluca ve Finike'ye sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:59

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 21:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

kaza ve müdahale:

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Mahallesi'nden yola çıkan dağcı grubunu taşıyan tur minibüsü, sürücü Metin D. yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı araçla Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada 15 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; ekipler ilk müdahaleyi sahada gerçekleştirdi.

yaralıların sevki ve soruşturma:

Ambulanslarla sürücü dahil yaralılar Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı ve olayın nedenine dair soruşturma sürdürülüyor.

ANTALYA&#039;NIN KUMLUCA İLÇESİNDE DAĞCI BİR EKİBİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ...

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE DAĞCI BİR EKİBİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ DÂHİL 15 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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