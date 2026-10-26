Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele ev sahibinin 3-2 öne geçtiği bölümler sonrası Trabzonspor'un geri dönüşüne sahne oldu. Maç 4-3 Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlandı; müsabaka hücum ağırlıklı ve tempo düşmeyen bir yapıdaydı.

İlk yarıda Çaykur Rizespor adına Borelli iki golle (12. ve 32. dakikalar) takımını öne geçirirken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Trabzonspor önce Melih Kabasakal (49.) ile skoru eşitledi. Ardından Aral Şimşir 51. dakikada hızlı cevap vererek rakibi öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen bölümde Franculino 58. dakikada skoru yeniden dengeledi ve maçın son bölümünde 85. dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

kritik anlar:

Maçın kırılma anları arasında 49-51. dakikalar arasındaki hızlı değişim öne çıkıyor; Melih Kabasakal'ın golüyle Trabzonspor umutlandı, sadece iki dakika sonra Aral Şimşir skoru eşitlerken takımlar arasında tempoyu yükseltti. Franculino'nun 58. ve 85. dakikalardaki golleri ise maçın belirleyicisi oldu. Çaykur Rizespor cephesinde Borelli'nin erken iki golü takımı rahatlatan faktörlerdi, ancak savunmada yapılan zaaflar sonuca etki etti.

kadrolar ve rapor:

Hakem triosu: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar.

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Can Bozdoğan dk. 79), Mebude (Doicaru dk. 72), Olawoyin, Laçi (Diakite dk. 79), Emrecan Bulut (Mihaila dk. 59), Borrelli (Sowe dk. 72). Yedekler: Zafer Görgen, Mocsi, Tayyip Talha Sanuç, Varesanovic, Taha Şahin. Teknik direktör: Recep Uçar.

Trabzonspor ilk 11'i: Onana, Mustafa Eskihellaç (Cabral dk. 61), Savic, Nwaiwu, Pina, Melih Kabasakal (Ozan Tufan dk. 61), Fabinho (Folcarelli dk. 46), Aral Şimşir, Muçi, Salah, Franculino. Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu. Teknik direktör: Thomas Reis.

Goller: Borrelli (dk. 12, 32), Laçi (dk. 70) - Çaykur Rizespor; Melih Kabasakal (dk. 49), Aral Şimşir (dk. 51), Franculino (dk. 58, 85) - Trabzonspor.

Saha içi disiplin notları: Recep Uçar (Çaykur Rizespor) maçta kırmızı kart görürken, sarı kartlar Ariss, Mebude, Borelli (Çaykur Rizespor) ve Fabinho, Melih Kabasakal (Trabzonspor) adına kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR’A 4-3 MAĞLUP OLDU.