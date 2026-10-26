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İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Edirne Uzunköprü Değirmenci köyünde hazine arazisinden kestikleri odunları patpatla taşıyan iki kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

İzinsiz odun kesimi ve araçla taşıma olayı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurdu ve kontrol etti.

olayın tespiti:

Yapılan incelemede araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi. Şahıslarla ilgili ilk bulgular üzerine hem idari hem de adli süreç başlatıldı.

yasal işlemler ve teslimatlar:

Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçlar yediemin olarak şüphelilere teslim edilirken, ele geçirilen odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kolluk ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor; adli süreç devam ediyor.

UZUNKÖPRÜ’DE HAZİNE ARAZİSİNDEN KESTİKLERİ ODUNLARLA YAKALANDILAR

UZUNKÖPRÜ’DE HAZİNE ARAZİSİNDEN KESTİKLERİ ODUNLARLA YAKALANDILAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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