İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

İzinsiz odun kesimi ve araçla taşıma olayı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurdu ve kontrol etti.

olayın tespiti:

Yapılan incelemede araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi. Şahıslarla ilgili ilk bulgular üzerine hem idari hem de adli süreç başlatıldı.

yasal işlemler ve teslimatlar:

Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçlar yediemin olarak şüphelilere teslim edilirken, ele geçirilen odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kolluk ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor; adli süreç devam ediyor.

UZUNKÖPRÜ’DE HAZİNE ARAZİSİNDEN KESTİKLERİ ODUNLARLA YAKALANDILAR