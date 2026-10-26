İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

İzinsiz odun kesimi ve araçla taşıma olayı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurdu ve kontrol etti.
olayın tespiti:
Yapılan incelemede araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi. Şahıslarla ilgili ilk bulgular üzerine hem idari hem de adli süreç başlatıldı.
yasal işlemler ve teslimatlar:
Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçlar yediemin olarak şüphelilere teslim edilirken, ele geçirilen odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kolluk ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor; adli süreç devam ediyor.
UZUNKÖPRÜ’DE HAZİNE ARAZİSİNDEN KESTİKLERİ ODUNLARLA YAKALANDILAR
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