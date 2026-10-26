Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

olay ve müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Kalesi surlarına çıkan Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A. adlı Rus uyruklu üç kişi, surlardan aşağı inemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve mahsur kalanların bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı.

kurtarma süreci ve sağlık durumu:

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle üç kişi güvenli şekilde bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi. Kurtarılanların kimlikleri Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A. olarak bildirildi.

Yetkililer, kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğunu, olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmediğini ve operasyonun kontrollü şekilde tamamlandığını belirtti.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KALENİN SURLARINA ÇIKAN RUS UYRUKLU 3 KİŞİ, AŞAĞIYA İNEMEYİNCE MAHSUR KALDI. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER, 3 KİŞİYİ KURTARARAK GÜVENLİ ŞEKİLDE AŞAĞIYA İNDİRDİ.