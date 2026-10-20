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GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti

Gaziantep Sanayi Odası'nın 2026-2030 yönetimi açıklandı. Adnan Ünverdi başkanlığındaki kurul üretim, ihracat, yatırım ve dönüşüme odaklanacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti

GSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirildi. Oda organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni dönemin çalışma programı ve öncelikleri ele alındı.

Yeni yönetim kadrosu:

Toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi başkanlık etti. Yönetim Kurulu başkan yardımcıları olarak Ali Can Koçak ve Bora Tezel görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Sayman Üye Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, İbrahim Kara, Ercan Sayın, Salih Eruslu, Mehmet Cihan Koçer, Metin Tepe ve Gözde Yılmaz yer aldı.

Hedefler ve öncelikler:

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2026-2030 dönemine yeniden seçilmesinin ardından üyeler, meclis ve kent paydaşlarına teşekkür etti ve yeni dönemin Gaziantep sanayisi için hayırlı olmasını diledi. Ünverdi, yeni yönetimin odağına üretim, ihracat, yatırım, istihdam, savunma sanayi, dijital ve yeşil dönüşüm gibi alanları koyduklarını vurguladı.

Yeni dönem çalışma anlayışı, üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan hizmet modeli üzerine kuruldu. Yönetim Kurulu, işletmelerin rekabetçiliğini artırmaya, sanayi altyapısını güçlendirmeye ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye öncelik verecek.

Ünverdi, küresel ekonomik şartlarda ve teknolojik gelişmelerde yaşanan değişimlerin üretim yapısını etkilediğini belirterek Gaziantep sanayisinin bu dönüşüme uyum sağlamasının önemine dikkat çekti. "Gaziantep, köklü üretim kültürü, güçlü girişimcilik yapısı ve çalışkan insan kaynağıyla ülkemizin önde gelen sanayi ve ihracat merkezlerinden biridir" sözleriyle kentin potansiyeline işaret etti.

Yönetim Kurulu, önümüzdeki dönemde ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla hareket edecek; katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin desteklenmesi, ihracat pazarlarının geliştirilmesi ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunulmasına yönelik adımlar atmayı planlıyor.

GSO, üyelerin taleplerini ilgili kurumlara iletmeye, çözüm odaklı projeler geliştirmeye ve Gaziantep sanayisinin önünü açacak çalışmaları sürdürecek. Yeni yönetim, geçmiş dönem çalışmalarının üzerine inşa ederek şehrin ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ünverdi son olarak yeni dönemin gerektirdiği çalışma temposunu ve iş birliğini vurgulayarak, göreve seçilen tüm yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti ve Oda üyelerine güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) 2026-2030 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI BELLİ...

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) 2026-2030 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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