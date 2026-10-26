kayseri tacettinveli'de bıçaklı kavga: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavga sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, Tacettinveli Mahallesi İyiler Sokak'ta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.M.S. (15) vücut bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.

olay yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, M.M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri soruşturma başlattı ve gelişmeler takip ediliyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA, 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.