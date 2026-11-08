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Adrenalin Bursa semalarında: motor sporları gösterisi büyük ilgi gördü

Bursa Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Motor Sporları Gösteri Günü'nde drift, karting ve mini moto şovları yapıldı; sporcular izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Adrenalin Bursa semalarında: motor sporları gösterisi büyük ilgi gördü

Bursa’da motor sporları gösteri günü

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen Motor Sporları Gösteri Günü, sporseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Etkinlik Bursa Motor Sporları Merkezi'nde düzenlendi ve farklı branşlardan ulusal düzeyde sporcuları aynı pistte buluşturdu.

Program ve katılımcılar:

Organizasyon, Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK) sorumluluğunda ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onayıyla hayata geçirildi. Drift, karting ve mini moto branşlarında yarışan sporcular izleyicilere heyecanlı dakikalar sundu. Drift gösterilerinde Abbas Çimen, Örge Pamukçu ve Ömer Mert Örs profesyonel yarış otomobilleriyle piste çıktı; lastik dumanları ve motor sesleri etkinliğin öne çıkan unsurları oldu.

Karting klasmanında Yiğit Nedim Çelik, Kerem Çelikyay, Batu Göl ve Buğra Göl yeteneklerini sergiledi. Mini moto bölümünde ise Toprak Ceyhan ve Rüzgar Ceyhan pistte performans göstererek farklı motor sporları disiplinlerini bir araya getirdi.

Belediye, sporcular ve izleyiciler arasındaki etkileşim:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vekaleten etkinliğe katılan Numan Çakır, sporcularla sohbet etti ve Örge Pamukçu yönetimindeki yarış otomobilinde drift heyecanı yaşadı. Çakır, etkinliğin organizasyonunda belediyenin rolünü vurgulayarak Bursa'daki spor faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine değindi.

Katılımcılar ve seyirciler organizasyonun düzenlenmesinden ötürü belediyeye teşekkür etti. Etkinlik, hem yerel sporseverlerin hem de motor sporları camiasının ilgisini çeken bir platform sağladı ve Bursa’nın spor vizyonuna katkıda bulundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN &quot;MOTOR SPORLARI GÖSTERİ GÜNÜ&quot; ETKİNLİĞİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN "MOTOR SPORLARI GÖSTERİ GÜNÜ" ETKİNLİĞİ, SPORSEVERLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DRİFT, KARTİNG VE MİNİ MOTO BRANŞLARINDA MÜCADELE EDEN ULUSAL DÜZEYDEKİ SPORCULAR, PERFORMANSLARIYLA İZLEYENLERE ADRENALİN DOLU ANLAR YAŞATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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