Suat Maden: reaksiyon yerindeydi, iç sahada telafiyi hedefliyoruz

Maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Çaykur Rizespor karşısında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Suat Maden maçın değerlendirmesini yaptı ve oyuncuların mücadeleci tavrına vurgu yaptı.

Maden'in değerlendirmesi:

Suat Maden, maçın zor geçeceğini önceden öngördüklerini belirterek rakibin iç sahada galibiyet alamamış olmasının bir baskı oluşturduğunu söyledi. Maden, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk, bunu öngörebiliyorduk. O yönde hazırlıklarımızı yapmıştık" ifadelerini kullandı.

Teknik sorumlunun gözlemlerine göre oyun içinde birçok bölgede planlandığı gibi oynandı; ancak bazı anlarda pozisyonel hatalar yaşandı. Maden, Rize takımında hatırı sayılır başka pozisyonlar hatırlamadığını belirtti ve takımının genel performansından memnuniyetini dile getirdi.

Maçın kırılma anları:

Toplu oyun içinde maçın kırılma anları olduğunu söyleyen Maden, son dakikalarda bir penaltı pozisyonu olduğunu ve bununla ilgili doğrudan konuşmak istemediğini aktardı. "Bundan direkt konuşmak istemiyoruz ama dönüp teyidini aldığımızda oyunculardan bu şekilde daha somut verilerle konuşabiliyoruz" diyerek önce doğrulama yapacaklarını vurguladı.

Maden ayrıca tam yüklendikleri dakikalarda son saniye pozisyonları ve maçın erken bitmesiyle ilgili bazı noktaların olduğunu ifade etti. Bu tür detayların futbolda olabileceğini belirterek, yapılan hataların üzerinde çalışılacağını ekledi.

Konuşmasını "Kaybettiğinde de vazgeçmeyen bir Erzurumspor takımı oluşturma hedefindeydik. Bugün o reaksiyonu gösterdik. İnşallah iç saha maçında da bunun telafisini yapacağız" sözleriyle noktalayan Maden, önlerindeki iç saha maçına odaklandıklarını vurguladı.

Özetle, takımın mücadele ve reaksiyonunu olumlu bulan teknik sorumlu, saha içinde görülen eksikler üzerinde çalışılacağını ve iç sahada puan/puantaj hedefinin bir sonraki öncelik olduğunu belirtti.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK SORUMLUSU SUAT MADEN, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU