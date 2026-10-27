Afet hazırlığı sahada sınandı: Bingöl'de kapsamlı deprem tatbikatı

Bingöl'de kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Bingöl'de, deprem riskine karşı hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla UMKE Lojistik Merkezi'nde düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği büyüklüğü 7'nin üzerinde olan bir depremin ardından oluşan göçük, yangın ve trafik kazalarına müdahale canlandırıldı. Tatbikata toplam 170 personel katıldı.

Tatbikatın kapsamı ve katılımcılar:

105 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışmaya, Muş'tan gelen 10 UMKE personeli dahil olmak üzere UMKE, itfaiye, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma, belediye ve diğer paydaş kurumlardan ekipler katıldı. Tatbikat sırasında ekiplerin sahada müdahale kabiliyetleri, iletişim ve lojistik desteğin sağlanması ile kurumlar arası koordinasyon uygulamalı olarak test edildi.

Gerçekçi senaryolarla yapılan uygulamalar, ekiplerin afet anındaki hız ve etkinliğini artırmayı, ihtiyaç duyulan tıbbi ve lojistik desteğin sahada nasıl organize edileceğini değerlendirmeyi hedefledi. Bu sayede olası afet anlarında karşılaşılabilecek aksaklıklar önceden tespit edilerek giderilmesi amaçlandı.

Lojistik merkezinin altyapısı ve değerlendirme:

Bingöl Valisi Cahit Çelik, UMKE Lojistik Merkezi'nin uluslararası standartlarda sertifikasyona sahip olduğunu belirterek çalışmanın önemine vurgu yaptı. Çelik, 'Toplam 105 dönümlük alanda, özellikle afetlere hazırlık amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikata UMKE, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma ve belediye ekiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 170 personel katıldı' dedi.

Vali Çelik, tatbikatların gerçek afetlerin yerini tutmayacağını ancak ekiplerin olaylara daha rahat, hızlı ve etkili müdahale etmesini sağladığını ifade etti. Bingöl'ün iki ana fay hattının etkisi altında olduğunu hatırlatarak, afetlere hazırlığın ve risk azaltma çalışmalarının önemini vurguladı. Çelik ayrıca, 'Tatbikatları daha sık yapacağız' diyerek devam eden hazırlıkların süreceğini belirtti.

UMKE Lojistik Merkezi'nde operasyonel açıdan 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteyneri, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteyneri, kurtarma araçları ile mobil banyo ve tuvalet gibi imkanlar bulunuyor. Bu altyapı, sahadaki müdahale kapasitesinin artırılmasına ve lojistik desteğin etkin yönetilmesine katkı sağlıyor.

Tatbikat, Bingöl'ün deprem riskine karşı hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti. Ekipler, uygulamalı senaryolar sayesinde zorlu koşullarda koordinasyonu ve müdahale süreçlerini gerçekçi şartlarda test etme fırsatı buldu.

Bingöl’deki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı