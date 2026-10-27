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Efeler'de etap etap açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu halkın kullanımına sunuldu

Efeler Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı süren 11 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlanan etapları vatandaşların kullanımına açıldı, memnuniyet bildirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'de etap etap açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu halkın kullanımına sunuldu

Proje ve uygulama:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde yürütülen bisiklet yolu çalışmasında, toplam 11 kilometrelik güzergâhın tamamlanan bölümleri vatandaşların kullanımına açıldı. Proje, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde etaplar halinde hayata geçiriliyor ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından uygulama safhası yürütülüyor.

Tasarım ve altyapı etaplı şekilde ilerlerken, tamamlanan kesimler kısa sürede bisiklet kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Açılan güzergâhlar, hem günlük ulaşım hem de spor amaçlı kullanım için kente ek bir alternatif sağlıyor; yapılan çalışmalar sırayla diğer bölümlere de yayılacak şekilde planlanıyor.

Kullanıcı görüşleri ve beklentiler:

Bisiklet süren vatandaşlar, yeni yolların aktif olarak kullanılmaya başlandığını ve yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yerel kullanıcılar, projenin kent içi hareketliliğe olumlu katkı sunduğunu; özellikle güvenlik, konfor ve erişilebilirlik açısından beklentilerin karşılandığını ifade etti.

Vatandaşlar, kente kazandırılan bu yatırım nedeniyle Başkan Özlem Çerçioğlu ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer ise projenin kalan bölümlerinin de aynı titizlikle tamamlanacağını ve etap etap hizmete açılmaya devam edeceğini duyurdu.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 11 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU PROJESİNİN TAMAMLANAN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 11 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU PROJESİNİN TAMAMLANAN BÖLÜMLERİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULURKEN, BİSİKLETÇİLER ÇALIŞMALARDAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİREREK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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