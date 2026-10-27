Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarını kapsamlı bir programla gerçekleştiriyor. Kentte planlanan etkinlikler, Kuvayı Milliye geleneğinin vurgulandığı bir çerçevede vatandaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Programın akışı:

Kutlama programı 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan "Kurtuluşun Adı: Biz" adlı dans tiyatrosuyla başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü akşam gerçekleştirilecek fener alayı ise kent merkezinde bir aradalık duygusunu pekiştirecek.

Fener alayı 29 Ekim saat 19.23'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak; Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde katılımcılar Atatürk Anıtına yürüyecek. Gecenin finali ise sevilen sanatçı Emir Can İğrek ile yapılacak konser olacak.

Kapanış konseri ve çağrı:

Emir Can İğrek'in konseri 29 Ekim akşamı saat 20.30'da Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleşecek. Belediye, programın kentte yaygın katılımla kutlanmasını ve meydanların ay yıldızlı bayraklarla dolmasını hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın etkinliklerin önemine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını, Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 28 Ekim akşamı Avlu’da ‘Kurtuluşun Adı: Biz’ dans tiyatrosuyla başlayacak kutlamalarımız, 29 Ekim’de saat 19.23’te düzenleyeceğimiz fener alayıyla devam edecek. Ardından saat 20.30’da Emir Can İğrek’in şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Ay yıldızlı bayraklarımızla meydanları dolduralım, Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayalım. Tüm hemşehrilerimi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Kuvayımilliye ruhuyla Cumhuriyet çok yaşa!"

Bu program, Balıkesir'in tarihsel kimliğini ve Kuvayı Milliye mirasını gündemde tutmayı; farklı kuşakları ortak bir kutlama zemininde buluşturarak yerel dayanışmayı görünür kılmayı amaçlıyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR’DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA COŞKULU KUTLAMA