Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

niğde'de COP31 simülasyonu kapsamında projeler tanıtıldı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Niğde Simülasyonu, akademisyenler ve öğrencilerin iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım ve kentsel dayanıklılık odaklı projelerini bir araya getirdi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda katılımcılar projeleri dinleyerek sürdürülebilir gelecek için atılan adımları izledi.

kenevir esaslı ekolojik beton bloklar ve dayanıklılık testleri:

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü bünyesinde geliştirilen çalışmada kenevir esaslı beton bloklar tercih edilme sebebi olarak düşük gömülü karbon emisyonunu gösteriyor. Akademisyenler ve öğrenciler, blokların dış yüzeyini titanyum dioksit ile kaplayarak malzemenin yüzey özelliklerini iyileştirmeyi amaçladı. Çalışmada beton blokların yüksek sıcaklık, nem değişimleri ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı test edilerek iklim değişikliğinin yapı malzemeleri üzerindeki etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

CBS tabanlı kentsel yazılım ve katılımcı karar destek sistemi:

Harita Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Asiye Nur Şimşek tarafından TÜBİTAK 1001 kapsamında hazırlanan proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir kentsel yazılım sunuyor. Yazılımın amacı, vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine daha fazla dahil edilmesini sağlamak ve ilgili kurumların karar alma mekanizmalarını destekleyerek iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı daha güvenli ve yaşanabilir şehirler oluşturmaya katkı sunmak.

tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve akıllı sulama projeleri:

Ulukışla Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Nur Kılıç tarafından TÜBİTAK 1002 kapsamında yürütülen çalışmada, elma ve domates posası ile lahana yapraklarının hayvan beslemede kullanılabilirliği araştırıldı. Kılıç, üretim sonrası atıkların kepek ve saman gibi katkı maddeleriyle silolanarak hayvan beslemede değerlendirilmesi önerisini sundu.

Etkinlikte öğrenciler tarafından sunulan akıllı sulama projesi ise tarımda su kullanımını optimize etmeye odaklanıyor. Sistemde çiftçilerin yükleyeceği fotoğraflar üzerinden ihtiyaç duyulan sulama miktarlarının belirlenmesi ve buna uygun sulama planlarının oluşturulması hedefleniyor; böylece bilinçsiz sulamaya karşı teknolojik bir çözüm öneriliyor.

Program boyunca sunulan projeler, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve iklim değişikliğine dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedeflerini ön plana çıkardı. Akademisyenler ve öğrenciler, geliştirdikleri yazılım ve malzeme çözümleriyle şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor