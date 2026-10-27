Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5535 -0,18%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.523,82 +0,93%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağı girişinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü; bir güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiye tekme attığı görüntülendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Olayın gelişimi:

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağı girişinde, iddialara göre iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü ve arbedede taraflardan biri ile güvenlik görevlileri arasındaki müdahale görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, olay sırasında özel güvenlik görevlilerinden birinin karşısındaki kişiye tekme attığı kareler yer alıyor. Olayın boyutu nedeniyle çevrede bulunan bazı vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, bazı kişiler de olanları şaşkınlıkla izledi.

Görüntüler ve tanık tepkileri:

Yaşanan kavga, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Videolarda kavgayı ayıran kişilerin güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu, saldırgan hareketin kısa sürede kalabalık tarafından fark edildiği görülüyor. Edinilen bilgilere göre olayın başlangıç nedeni henüz netleşmedi.

Olay anının kaydedilmesi, duraktaki yoğunluk ve güvenlik uygulamalarına ilişkin soruları yeniden gündeme getiriyor. Vatandaşlar arasında güvenlik personelinin müdahale biçimi ve olayın nedenine dair farklı yorumlar bulunuyor; resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi ise paylaşılmadı.

Metrobüs durağındaki bu tür olaylar, hem yolcu güvenliği hem de güvenlik görevlilerinin yetki ve davranış sınırları açısından dikkatle takip ediliyor. Olaya dair görüntüler sosyal medyada dolaşıma girmiş durumda ve gelişmeler bekleniyor.

İSTANBUL’DA METROBÜS DURAĞINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TARTIŞTIĞI KİŞİYE TEKME ATTI

İSTANBUL’DA METROBÜS DURAĞINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TARTIŞTIĞI KİŞİYE TEKME ATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölcük'te meclis üyesini vuran şüpheli tutuklandı
images

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı
images

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu
images

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı