Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Olayın gelişimi:

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağı girişinde, iddialara göre iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü ve arbedede taraflardan biri ile güvenlik görevlileri arasındaki müdahale görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, olay sırasında özel güvenlik görevlilerinden birinin karşısındaki kişiye tekme attığı kareler yer alıyor. Olayın boyutu nedeniyle çevrede bulunan bazı vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, bazı kişiler de olanları şaşkınlıkla izledi.

Görüntüler ve tanık tepkileri:

Yaşanan kavga, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Videolarda kavgayı ayıran kişilerin güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu, saldırgan hareketin kısa sürede kalabalık tarafından fark edildiği görülüyor. Edinilen bilgilere göre olayın başlangıç nedeni henüz netleşmedi.

Olay anının kaydedilmesi, duraktaki yoğunluk ve güvenlik uygulamalarına ilişkin soruları yeniden gündeme getiriyor. Vatandaşlar arasında güvenlik personelinin müdahale biçimi ve olayın nedenine dair farklı yorumlar bulunuyor; resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi ise paylaşılmadı.

Metrobüs durağındaki bu tür olaylar, hem yolcu güvenliği hem de güvenlik görevlilerinin yetki ve davranış sınırları açısından dikkatle takip ediliyor. Olaya dair görüntüler sosyal medyada dolaşıma girmiş durumda ve gelişmeler bekleniyor.

İSTANBUL’DA METROBÜS DURAĞINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TARTIŞTIĞI KİŞİYE TEKME ATTI