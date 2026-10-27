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Ani yağış Kilis trafiğini temkinli sürüşe yönlendirdi

Kilis'te aniden bastıran kuvvetli yağış sürücüleri temkinli sürüşe zorladı; motosikletliler kaygan yollarda dikkatli ilerledi, ana arterlerde aksama olmadı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Ani yağış Kilis trafiğini temkinli sürüşe yönlendirdi

Ani yağışın etkileri:

Kilis'te aniden bastıran kuvvetli yağış, kent yaşamını ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın başlamasıyla birlikte yollarda ilerleyen sürücüler hızlarını düşürüp daha temkinli davranmaya başladı.

sürücülerin önlemleri:

Otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Özellikle motosikletliler, yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve azalan görüş şartlarına karşı dikkatli hareket etti.

ulaşıma etkisi:

Yollarda sınırlı yavaşlamalar görülürken, şehir merkezinin ana arterlerinde ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu durum, trafiğin büyük ölçüde sürdürülebilir kalmasını sağladı.

Genel olarak kentteki sürücülerin temkinli tutumu, yağışın yaratabileceği olası risklerin büyük ölçüde kontrol altında tutulmasına katkı sağladı. Vatandaşlar kısa süreli aksamalarla karşılaşsa da günlük yaşamda önemli bir kesinti gözlenmedi.

KİLİS&#039;TE ANİDEN BASTIRAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TRAFİKTE...

KİLİS'TE ANİDEN BASTIRAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TRAFİKTE KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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