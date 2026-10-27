Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Kayseri’deki bürokrat, belediye ve iş dünyası temsilcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda cumhuriyetin kazanımlarını koruma, gelecek nesillere aktarma ve ekonomik amaçlı projelere vurgu yaptı. Protokol üyeleri, birlik ve beraberlik teması etrafında hem duygusal hem de somut çağrılar içeren açıklamalar yaptı.

belediyeden halka çağrı ve projeler:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yayımladığı mesajda cumhuriyetin 103. yılına ulaşılmasının gurur verici olduğunu belirtti ve belediyenin projelerinin Cumhuriyetin ikinci asrına katkı sağlayacağını ifade etti. Çolakbayrakdar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak hemşehrilerini 29 Ekim saat 17.00’de Vali Nihat Canpolat Sümer Tesisleri’nden başlayacak Ay Yıldız Turuna araçlarıyla katılmaya davet etti.

Başkan Çolakbayrakdar, cumhuriyetin demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda elde edilen kazanımların altyapısını hatırlatarak ülkenin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinin projelerle destekleneceğini vurguladı. Mesajında ayrıca cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve şehitlere rahmet ve minnet ifadelerine yer verdi.

sanayi ve ticaret camiasının ortak mesajı:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, cumhuriyetin milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseri olduğunu belirterek ikinci yüzyılda daha üretken, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Büyüksimitci, sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ekonomik bağımsızlığa katkı sunduğunu; hedeflerini yüksek teknoloji, katma değerli üretim, dijital ve yeşil dönüşüm olarak tanımladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da mesajında cumhuriyetin ortak değerleri, birlik ruhu ve kalkınma ideallerine dikkat çekti. Yalçın, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren üreticilerin ülke ekonomisine katkı sağladığını, sürdürülebilir üretim ve teknoloji odaklı yatırımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerine destek vereceklerini belirtti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy cumhuriyetin yalnızca siyasi bir rejim değil, aynı zamanda yenilik, kalkınma ve ekonomik bağımsızlığın da temeli olduğunu hatırlattı. Gülsoy, ticaret ve sanayinin Ahilik kültüründen aldığı mirasla üretim ve ihracata devam ederek cumhuriyetin değerlerini taçlandırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

eğitim ve yerel yönetimlerin ortak vurgusu:

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yayımladığı mesajda cumhuriyetin milletin bağımsızlığının ve birlikteliğinin teminatı olduğunu söyledi. Rektör Karamustafa, üniversite olarak nitelikli eğitim, akademik çalışmalar ve toplumsal fayda odaklı projelerle cumhuriyetin kazanımlarını güçlendirme sorumluluğunu taşıdıklarını vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise cumhuriyetin yeniden dirilişin ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu belirtti. Başkan Yalçın, cumhuriyeti korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu, millet el ele ve gönül gönüle olduğu sürece cumhuriyetin sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise cumhuriyetin kazandırdığı değerlerin korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Bağlamış, ekonomik ve sosyal kalkınmanın cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmakla mümkün olacağını belirterek üretim ve istihdama vurgu yaptı.

Protokolün ortak söylemi, Cumhuriyetin 103. yıldönümünde tarihî mirasa sahip çıkmak, yerel ve ulusal kalkınma hedeflerine hizmet eden projeleri sürdürmek ve toplumun tüm kesimlerini kutlamalara, etkinliklere katılmaya davet etmek oldu. Belediye ve kurum yetkilileri hem anma hem de gelecek odaklı somut adımlarla cumhuriyetin değerlerinin güçlendirileceğini vurguladı.

Kayseri’deki yetkililerin mesajları, hem anısal tonda bir minnet ve saygı duruşu hem de ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların cumhuriyetin mirasının devamı olarak görülmesi gerektiğine dair ortak bir taahhüt niteliğinde oldu. Protokol çağrıları arasında özellikle Ay Yıldız Turu gibi katılımcı etkinlikler ön plana çıktı ve halkın 29 Ekim akşamına aktif katılımı teşvik edildi.

Bu açıklamalar çerçevesinde Kayseri protokolü, cumhuriyetin kurucuları ve şehitlere olan saygısını yinelerken, kent için planlanan hizmet ve yatırım hedeflerinin de Cumhuriyetin ikinci asrına katkı sağlayacak şekilde sürdürüleceğini belirtti. 29 Ekim kutlamaları kapsamında hem duygusal hem de stratejik mesajlar verilerek kentteki bütün paydaşlara birlik çağrısı yapıldı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.