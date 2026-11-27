Boyabat MEB AKUB saha eğitimleri sürüyor

Sinop AFAD İl Müdürlüğü rehberliğinde yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin saha eğitimleri devam ediyor. Gerçekleştirilen uygulamalı oturumlar, ekiplerin afet anındaki müdahale hızını ve etkinliğini artırmaya odaklanıyor.

Eğitim konuları:

Eğitim programında öncelikli olarak çadır kurulumu ve yangına müdahale konularında uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Katılımcılar sahada çadır montajı, güvenli konuşlandırma ve temel yangın söndürme tekniklerini pratik olarak öğreniyor; ekip içi koordinasyon ve görev dağılımı üzerinde alıştırmalar gerçekleştiriliyor.

Amaç ve akreditasyon süreci:

Bu eğitimlerin temel amacı, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini yükseltmek ve ekiplerin akreditasyon sürecindeki saha gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamaktır. Sinop AFAD İl Müdürlüğü rehberliğinde yürütülen çalışmayla ekipler, standart prosedürlere uygun uygulamalarla yetkinliklerini pekiştiriyor ve olası senaryolara karşı daha hazır hale geliyor.

BOYABAT MEB AKUB EKİBİ AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR