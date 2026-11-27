Fırat akademisyenleri liselerde öğrencilerle buluşuyor

Elazığ'da üniversite ile lise arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir proje hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki kurumsal iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "Academia in High Schools: Fırat Akademisyenleri Liselerde Buluşuyor" adlı programın ilk etkinliği, Cemil Meriç Fen Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk söyleşiyi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Akıllı yürüttü. Etkinlik, üniversitenin AR-GE Birimi koordinasyonunda düzenlendi ve öğrencilerle akademik çalışma süreçleri üzerine etkileşimli bir oturum gerçekleştirildi.

Projenin amaçları:

Projenin öncelikli hedefleri arasında lise öğrencilerinin yükseköğretime geçiş öncesinde akademik çalışma alanlarını ve bilimsel araştırma süreçlerini yakından tanımaları bulunuyor. Etkinlikler, öğrencilerin İngilizceyi akademik ortamlarda kullanma becerilerini geliştirmeyi, üniversite yaşamına dair farkındalık kazandırmayı ve gençleri araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Akademisyenler, kendi uzmanlık alanlarındaki güncel konuları İngilizce olarak sunarken, öğrenciler merak ettiklerini Türkçe veya İngilizce sorularla tartışma fırsatı buluyor; bu yaklaşım iki dilli iletişim pratiğini ve eleştirel düşünmeyi pekiştiriyor.

Uygulama ve yaygınlaştırma planı:

Genel uygulama takvimine göre eğitim-öğretim yılı boyunca her ay farklı bir lisede akademik söyleşiler düzenlenecek ve hedeflenen erişim en az 8 lise olarak belirlendi. Söyleşilerin ardından öğrenciler tarafından hazırlanacak İngilizce izlenim yazıları, özetler ve röportajlar il çapında yayımlanacak dijital AR-GE bülteninde paylaşılacak.

Proje, üniversite ile lise arasındaki akademik köprüleri sağlamlaştırarak gençlerin yabancı dilde iletişim kurabilen ve bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedefliyor. İlk etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki dönemde benzer buluşmaların artması planlanıyor.

ELAZIĞ’DA ÜNİVERSİTE İLE LİSELER ARASINDA AKADEMİK KÖPRÜ KURACAK PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ, HER AY FARKLI BİR LİSEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞARAK BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İNGİLİZCE ANLATACAK, GENÇLERİN AKADEMİK DÜNYAYI YAKINDAN TANIMALARINA KATKI SAĞLAYACAK.