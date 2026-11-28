Afganistan'da okul patlaması

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde, Andar Ser bölgesine bağlı bir okulda patlama meydana geldi. Olayın ayrıntıları henüz açıklanmadı; bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olay yeri ve müdahale:

Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan, patlamanın can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını bildirdi. İlk müdahale ekipleri olay yerinde yaralılara yardım ederek güvenlik önlemleri alıyor.

soruşturma ve belirsizlik:

Patlamanın nedeni henüz tespit edilmedi; yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Resmi açıklamalar, olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğunu netleştirecek.

Afganistan'ın Kunar kentindeki bir okulda meydana gelen patlama sonucu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi.